Mutfakta üretime başladı! Balıkesir'de hobisini işe çevirdi Almanya ABD sıraya girdi

İki kuzen kurdukları atölyede ok yapımının haricinde geleneksel okçulukta kullanılan giysi üretimi ve tedarikini de isteyenlere sağlıyor. İki kuzen yaptıkları ürünleri dünyanın dört bir yanına göndererek bir nevi kültür ve turizm elçisi olarak da hem Balıkesir’i, hem de Türkiye’yi dünyanın dört bir yanına tanıttıklarını ifade ediyor. Kuzenler ayrıca bünyesinde yer aldıkları dernek vasıtasıyla da genç nesillere ata sporunu da öğretmek ve tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiriyorlar.