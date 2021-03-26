Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi! 2 maçlık süresi var

UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu, idareci kimliğiyle 2 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alabilecek. Emre Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle sarı-lacivertliler, 2 hafta sonra takımın başına lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak.

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.

Erol Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Takımla vedalaştı

Fenerbahçe, milli ara sebebiyle verilen arada Yukatel Denizlispor hazırlıklarına ise bugün başladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasıyla Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek takımla vedalaştı.

Yardımcıları ile de yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli ekipte alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut ile milli arada yollar ayrıldı. Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut’un yanı sıra antrenör Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, analizci İbrahim Kemal Menderes ve danışmanı Volkan Küçük’ün de Fenerbahçe kariyerleri sona erdi.

Takım Emre'ye emanet

Fenerbahçe’de sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi

UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu, idareci kimliğiyle 2 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alabilecek. Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle sarı-lacivertliler, 2 hafta sonra takımın başına lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da pro-lisansı olduğu için Tahir Karapınar ile son 8 haftayı tamamlamıştı.