Erol Bulut'u Emre Belözoğlu mu yedi? İşte kararı alan isim

Faik Çetiner: "2009/2010 sezonu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ani bir kararla Aykut Kocaman'ı Sportif Direktör olarak göreve getiriyor. Sezon başı olmasına rağmen Fenerbahçe’de kazan kaynamaya başlıyor. Genel kanı şu: Yönetim Daum ile sıkıntı yaşarsa yedeği hazır. Nitekim söylenenler gerçek oluyor ve Daum gidiyor, yerine Aykut Kocaman geliyor. Bu sezon başı Emre Belezoğlu ve Erol Bulut ikilisi bize yine o günleri hatırlatmıştı. Fark şuydu. Daum'u, Kocaman değil, yönetim getirmişti. Erol Bulut'u ise başkan Ali Koç'u ikna eden Emre Belezoğlu getirdi."