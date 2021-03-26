Erol Bulut'u Emre Belözoğlu mu yedi? İşte kararı alan isim
Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin teknik direktör Erol Bulut kararını yorumladı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.
Erol Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Faik Çetiner: "2009/2010 sezonu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ani bir kararla Aykut Kocaman'ı Sportif Direktör olarak göreve getiriyor. Sezon başı olmasına rağmen Fenerbahçe’de kazan kaynamaya başlıyor. Genel kanı şu: Yönetim Daum ile sıkıntı yaşarsa yedeği hazır. Nitekim söylenenler gerçek oluyor ve Daum gidiyor, yerine Aykut Kocaman geliyor. Bu sezon başı Emre Belezoğlu ve Erol Bulut ikilisi bize yine o günleri hatırlatmıştı. Fark şuydu. Daum'u, Kocaman değil, yönetim getirmişti. Erol Bulut'u ise başkan Ali Koç'u ikna eden Emre Belezoğlu getirdi."
Şansal Büyüka: "F.Bahçe’de Aykut Kocaman Sportif Direktör, Daum teknik direktördü. Daum kovuldu, yerine Aykut Kocaman geldi. F.Bahçe’de üç yıl önce Comolli Sportif Direktör, Ersun Yanal teknik direktördü. Comolli’nin bu özelliği olmadığı için Ersun Yanal’ın yerine geçemedi. Ama kurduğu berbat kadro ile son şampiyon Ersun Yanal’ı göndertti. F.Bahçe’de bu sezon, Emre Belözoğlu Sportif Direktör, Erol Bulut teknik direktör. Erol Bulut kovuldu, yerine Emre Belözoğlu geldi. F.Bahçe’de bu sportif direktörlük işi yürümüyor, yürümedi... Göreceksiniz; Bundan sonra da yürümeyecek..."