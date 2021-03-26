Bakasetas attı Yunanistan, İspanya'nın kabusu oldu
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas’ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.Abone ol
Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33’üncü dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78’inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.
Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.
İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İspanya-Yunanistan: 1-1
İsveç-Gürcistan: 1-0
C Grubu
İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
F Grubu
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
İskoçya-Avusturya: 2-2
I Grubu
Macaristan-Polonya: 3-3
İngiltere-San Marino: 5-0
Andorra-Arnavutluk: 0-1
J Grubu
Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1
Almanya-İzlanda: 3-0
Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2