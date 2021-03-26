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Bakasetas attı Yunanistan, İspanya'nın kabusu oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti. Trabzonsporlu Bakasetas’ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

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Yeni Los Carmenes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İspanya, 33’üncü dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonsporlu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı. Bakasetas, karşılaşmanın 78’inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.

Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C Grubu

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F Grubu

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I Grubu

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J Grubu

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2

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