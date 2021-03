Kansızlığa ne iyi gelir bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!

Nedeni tam olarak bilinmeyen kansızlık toplumda sıkça karşılaşılan bir hastalık. Peki kansızlığa ne iyi gelir? Hangi besinler tüketilmeli? İşte kansızlığı gideren besinler...

Halsizlik, çabuk yorulma, ciltte solukluk, baş ağrısı gibi şikayetlerle yaşamı olumsuz yönde etkileyen kansızlık, en yaygın görülen kan bozukluğudur. Kansızlık ya da diğer adıyla anemi, vücutta dolaşan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğunda ortaya çıkar. Peki kansızlık nasıl giderilir? Hangi sebze ve meyveler kansızlığa iyi gelir? İşte yanıtı...

Kansızlık neden olur?

Birçok anemi türü vardır ve tek bir nedeni yoktur. Kesin nedeni tam olarak belirlemek bazen zor olabilir. Peki kansızlık neden olur? Kansızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

- Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi

- Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma

- Kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi

Kansızlık belirtileri neler?

Birçok anemi tipinde ortak olan semptomlar şunları içerir:

- Kolay yorulma ve enerji kaybı

- Özellikle egzersizle olan alışılmadık derecede hızlı ya da düzensiz kalp atışı

- Nefes darlığı

- Göğüs ağrısı

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi

- Ciltte solukluk

- Bacaklarda kramplar

- Uykusuzluk

Kansızlığı gidermek için C vitamini alın!

Anemi bağışıklık sistemini zayıflatma eğilimindedir ve bu nedenle kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın olabilir. Yeterli C vitamini dozu bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda demirin emiliminde yardımcı olur. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal yemek ya da her gün bir bardak limon suyu içmek iyi olur.

Yeşil sebzeler kansızlığa iyi geliyor

Ispanak, kereviz, hardal yeşili ve brokoli gibi yeşil sebzelerde bulunan yüksek miktarda klorofil iyi bir demir kaynağıdır. Ispanakları çiğ olarak tüketmekten ziyade pişirilmesi daha doğrudur. Çünkü çiğ ıspanağın içeriğindeki oksalik asit vücutta demir emilimini engelleyebilir. Taze pancar veya nar suyu, harika kan yapıcı ve kan temizleyici olarak işlev görür. Pancar folik asit bakımından da zengindir. Susam tohumu, özellikle de siyah susam tohumu demir alımını arttırmanın iyi bir yoludur.