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İran'da idam cezası alan annenin infazını kızı gerçekleştirdi

İRAN'da şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü için idam cezasına çarptırılan Maryam Karami'yi, kızı infaz etti.

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İran bir kez daha kısasa kısas uygulaması ile gündemde. İngiliz basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, şiddet gördüğü kocasını öldüren kadının idam cezasını kızı gerçekleştirdi.

"Kan parası"nı kabul etmedi
Babası annesi tarafından öldürülen genç "diya" olarak bilinen kan parasını kabul etmedi ve bu adımı ile annesinin idamına izin vermiş oldu.

İranlı Maryam Karami'nin kocasından boşanmak istediği, kocasının ise bunu kabul etmediği ve eşine şiddet uyguladığı belirtiliyor. Bir başka iddia ise Karami'nin kocasının idam edilen kadının babası tarafından öldürüldüğü.

İran'da yakınları öldürülen kişilere sunulan kanuni hak kapsamında "kısasa kısas" uygulaması sıklıkla uygulanıyor. Bir yakını öldürülen kişi, cinayeti işleyen kişiden kan parası talep edebiliyor.

Kişi tercihini bu yönde kullanmazsa idam cezasını kendi eli ile uygulayabiliyor.

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