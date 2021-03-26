İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! 7 şüpheli yakalandı
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.