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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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