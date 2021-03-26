Ünlü işadamı Hamdi Akın'a soruşturma açıldı! Oğuz Satıcı'yı golf arabasından düşürüp beyin kanaması geçirtti

12 Mart’ta Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı, Bodrum’da bir otelin bahçesinde ‘buggy’ denilen golf arabasıyla gezintiye çıktı. Akın’ın kullandığı araç tümseğe sert girip zıplayınca Satıcı yola düştü ve beyin kanaması geçirdi. Akın’ın kanında 0.50 promil alkol bulununca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) eski Başkanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği buggy (golf arabası) kazasında aracı kullanan ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın alkollü olduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, 12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında yüzde 50 promil alkol bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturdu. Akın, Satıcı'nın müşteki olması halinde taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten hapis cezasıyla yargılanacak.

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından olan Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kazaya sebebiyet verdiği için büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Golf aracıyla gezenken düşüp beyin kanaması geçirdi

Talihsiz kaza Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın otelin içerisinde 'buggy' adı verilen golf arabasıyla gezintiye çıktığında meydana gelmişti. İkili, hem sohbet edip hem de otel içerisinde Hamdi Akın'ın kullandığı buggyle dolaşırken, Satıcı araç tümseğe rastlayınca bir anda asfalt yola düşmüştü. Satıcı'nın araçtan düştüğünü gören Akın durarak yanına gitti. Yerinden kalkamayan Satıcı için ambulans çağrıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan Satıcı'nın bilinci hastaneye ilk götürüldüğünde kapalıydı.

10 gün yoğun bakımda kaldı

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Oğuz Satıcı ameliyat edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Satıcı önceki gün normal odaya alındı. Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Jandarma bölgesi olan otelin bulunduğu Göltürkbükü'nde gerçekleşen kaza ile ilgili tutanak tutuldu.

Yüzde 0.50 promil alkollü çıktı

Jandarma, çevredeki kamera kayıtlarını aldı, olay yerinin krokisini çizdi. Ardından Akın'ın alkol muayenesi yapıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, muayenesi yapılan Akın'ın 0.50 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma dosyası oluşturuldu. Güvenlik kamerası görüntüleri, Hamdi Akın'a ait alkol raporu dosyaya girdi.

Şikayetçi olursa hapisle yargılanacak

Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirmesine neden olan kazada şikâyet olması durumunda Akın'ın hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 1983 yılında yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Av. Öner Aybek şunları söyledi:

"Şikâyet olursa taksirle yaralamadan dolayı hapis cezasıyla yargılama olur. Karayolları trafik kanununun güncellenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle bazı geçici çözümler bulunmuş. Ancak halen yürürlükte olan kanun 1983 yılında yapılmış. Tatil beldelerinde bulunan otellerdeki 'buggy'ler kesinlikle ehliyete bağlanmalı."

Satıcı'nın şikâyetçi olması durumunda taksirle yaralamadan dolayı yargılamanın olacağını söyleyen Av. Aybek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akın, 'alkollü araç kullanması' nedeniyle 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçu kapsamında yargılanır. ŞikÂyetçi olmasa bile re'sen soruşturma yürütülecek. Akın, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulup, para cezası alır."

Tedavisi hastanede devam eden Satıcı'nın Hamdi Akın'dan şikâyetçi olmayacağı öğrenildi.