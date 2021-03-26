Boyun ağrısı neden olur evde nasıl geçer duruş bozukluklarına dikkat!

En sık görülen eklem ağrılarından biri olan boyun ağrısı can sıkıcı bir problemdir. Boyun ağrısının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini sizler için araştırdık.

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Boyun, 7 adet omuru ile kafayı taşıyan ve çok hareketli bir bölge olması nedeniyle yaralanmalara açık olan bir bölgedir. Boyun bölgesinde oluşan yaralanmalar, stres, masa başında uzun süre oturmak genellikle boyun ağrılarına sebep olur. Boyun ağrısını günlük yaşamınızda küçük değişikliklere giderek ortadan kaldırabilirsiniz. İşte boyun ağrısını gidermenin yolları...

Boyun ağrısı neden olur?

Boyun Yaralanmaları

Spor yaralanmaları, motorlu araç kazaları, düşmeler vb. durumlarda boyundaki kemikler ve yumuşak dokular yaralanabilir. Ezilme ve zorlanmalar nispeten hafif olan yaralanmalardır.

Servikal Dar Kanal

Servikal dar kanal, boyun omurları arasından geçen sinirler için mevcut olan boşluğun azalmasını ifade eder. Kişinin doğuştan itibaren kemik yapısında var olan bazı özellikleri nedeniyle servikal kanalları nispeten dar olabilir. Disklerin fıtıklaşması, kireçlenmelere bağlı olan genişlemeler de bu darlığa katkıda bulunur.

Kanalın daraldığı bölgeye göre myelopati veya radikülopati adı verilen bulgular ortaya çıkabilir. Servikal myelopati, boyun bölgesinde omuriliğin baskıya uğraması sonucu gelişen hem kolları hem bacakları etkileyen, ince işlerdeki beceri kaybının ve denge problemlerinin de eşlik ettiği bir durumdur.

Boyun Fıtığı

Boyun kemikleri arasında yastıklama ve şok emilimi görevlerini üstlenen diskler bulunmaktadır. Zorlanmalar, kazalar ve yaşlanmanın bir parçası olarak diskte meydana gelen bozulmalar sonucu içerisindeki jel kıvamlı sıvının dışarı çıkması, omurilik ve sinirlere baskı yapması ile oluşan klinik tablo boyun fıtığı olarak adlandırılır.

Boyun fıtığı tedavisimuayene bulgularına, sinirlerde bası olup olmamasına ve görüntüleme yöntemlerindeki bulgulara göre ilaçlar, egzersiz, enjeksiyonlar veya ameliyat ile yapılmaktadır.

Boyun Kireçlenmesi

Boyundaki disklerin yırtılmaları ve aşınmaları ile başlayan, zamanla kemiklerde spur ismi verilen çıkıntıların oluşmasına ve eklemlerde yapısal bozukluklara neden olan değişikliklerin tamamını içeren bir terimdir.

65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık olarak %90’ında az veya çok miktarda kireçlenme mevcuttur. Servikal artrit veya spondiloz terimleri ile de anılır. Boyunda tutukluluk, hareketsizlik, başa ve kollara yayılan ağrı ve uyuşma şeklinde belirtiler gösterebilir.

Boyun ağrısından kaçınmak için...

- Duruş bozukluğu, en önemli boyun (ense) ağrısı nedenlerinden biridir. - Postür düzenlemeleri ile uygun oturma, yatma ve yürüme boyun ağrılarından kaçınmanın en önemli kurallarından biridir.

- Yastık yüksekliği de boyundaki kasları etkiler. Uygun yükseklikte yastık kullanılmalıdır.

- Televizyon, bilgisayar, tablet gibi aletleri kullanırken ekranın baş hizasında olması önemlidir. Böylece boynun aşırı öne eğilmesi engellenir.

- Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Kasların kuvvetlenmesi kas yorgunluğu nedeniyle gelişen ağrıların şiddetini ve sıklığını azaltır.