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Makineden ses gelmeye başladı! Kapağı açınca aile şok oldu

ABD'de kurutma makinesinden gelen sesler Pring ailesini harekete geçirdi. Çağrılan tamircinin makinenin kapağını açmasıyla aile şok oldu.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Pring ailesi kurutma makinelerinden gelen alışılmadık sesler üzerine tamirci çağırmaya karar verdi. Kurutucunun normal bir şekilde çalıştığını gören adam bunun basit bir sorun olduğunu, motorunda bir şeyin sıkışmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak gerçek, kuşkusuz hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey çıktı. Tamirci motor kapağını açar açmaz yılan ortaya çıktı.

Kurutucuya giren yılan çoktan ölmüştü ancak yılanın oraya nasıl girdiği merak konusuydu. Yılan motorun önünde bulunan ızgaralardan birinin eksik olması nedeniyle rahatlıkla kurutucuya girebilmişti. Öte yandan aile artık daha dikkatli olacaklarını aksi takdirde bu durumun çok daha kötü olabileceğini vurguladı.

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