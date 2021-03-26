Kanada-Bermuda maçında Larin şov

Beşiktaşlı Cyle Larin, milli takımda da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kanada milli takımının Bermuda ile oynadığı karşılaşmada hat-trick yapan Larin'in performansı sosyal medyada ses getirdi.

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Bu sezon Süper Lig'de 14 gol atan Cyle Larin, hat-tricklerine devam ediyor. Kanadalı yıldız, ülkesinin Bermuda ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kalan Larin üç gol birden attı. Karşılaşmanın 19, 27 ve 69. dakikalarında fileleri sarsan Cyle Larin maçın yıldızı oldu.

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson da karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi. Kanada'nın kalesini de bir dönem Sivasspor'da forma giyen Milan Borjan korudu.

Beşiktaş taraftarının Larin yorumu: