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Bartın'da işçi servisi devrildi! 11 yaralı var

BARTIN'da Amasra tünel girişinde devrilen serviste bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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 Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Sabahattin K. (52) idaresindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, Bostanlar köyü Amasra tünel girişinde devrildi.

Kazada, sürücü ile Kurucaşile tünel inşaatında çalıştığı öğrenilen 10 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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