Olgun Peker'in yeğeni Sedat Aydın intihar etti! 9 mermi ve 1 mektup...

Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker’in yeğeni Sedat Aydın, kafasına bir el ateş ederek intihar etti. Eyüp’teki evinde intihar eden 28 yaşındaki Aydın'ın odasında 9 mermi bir de not bulundu.

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Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker'in 28 yaşındaki yeğeni Serdar Aydın, İstanbul Eyüp'te ikamet ediyordu. Evdeki görevliler tarafından genç adam, 25 Mart günü öğle saatlerinde evin dışındaki müştemilatta intihar etmiş şekilde bulundu.

İntihar ettiği yatağın üzerinde 9 mermi bulundu

Sabah'tan Dilek Yaman Demir imzalı haberdeki bilgilere göre; Serdar Aydın, ruhsatsız olduğu belirlenen silahla kafasına bir el ateş etmişti. Olay yerinde yapılan incelemede, genç adamın intihar ettiği yatağın üzerinde 9 adet dolu mermi bulundu. Görevliler tarafından parmak izi ve svap incelmesi için silaha el konuldu.

İntihar mektubu bulundu

Gencin intihar ettiği yatağı baş ucunda bulunan komedin üzerinde ise bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, 'Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burda olmasını istemezdim' yazıyordu. Notun altında adı ve imzası bulunan genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Serdar Aydın'ı intihara yönlendiren bir durumun varlığı araştırılmak üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evin güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları alınacak.