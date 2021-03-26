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Yönleri değişince fark ettiler! Aydın'da mezarlığa gelenler şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da belediyeye ait asri mezarlıkta yeni açılan mezarların yönünün yanlış tarafa bakması tepkilere neden oldu.

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6 yıl önce açılan mezarlıkta farklı teraslarda kazılan ve içerisine defin işlemi gerçekleştirilen mezarların yönlerinin üç farklı yöne baktığı görüldü. Mezarlıktaki hatalı yönlerin nedeni sonradan ortaya çıktı. Yeniasır'ın haberine göre, mezarlardaki farklılığının, önceki din görevlisinin vefatının ardından yeni gelen din adamının farklı bir yön işaret etmesiyle oluştuğu öğrenildi. Yakınlarının mezarlarına gelen ziyaretçiler hayrete düşerken, yetkililer durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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