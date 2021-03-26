Dolar 8 lirayı aştı! Uzmanlar ne diyor işte piyasalarda son durum

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından bir süre 8 TL'den işlem gördü. Tekrar 8 liranın altına düşen dolar burada fazla kalmadı ve 8 lirayı aştı...

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Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması sonrası piyasalarda sert dalgalanma sürüyor. İki gündür 8 liranın altında işlem gören dolar bugün 8 lirayı geçti.

Dün, en düşük 7,9000 en yüksek 7,9975 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,9504'ten tamamlamıştı.

Sabah 8 TL'yi aşıp geri düşmüştü

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.44 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 8,0060'tan işlem gördü. Saat 10.55'te dolar kuru 7.98 TL seviyelerine indi.

Saat 12:30 itibariyle piyasalar: Saat 12:30 itibariyle dolar tekrar 8 lira seviyesini geride bıraktı. Dolar 8.01'den işlem görürken Euro da 9.45 seviyesini geçti. Borsa 1.397.00'dan işlem görürken, altının onsu da 1.727 lira seviyelerinde...

Uzmanlar ne bekliyor?

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti. Risk priminde 463 baz puan seviyesi görülürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 20'nin altında.

Hafta başında döviz mevduatlarında düşüş 6 milyar doları aştı

Geçen hafta artış kaydeden döviz mevduatları bu haftanın ilk işlem gününde ise sert düşüş kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Pazartesi günü döviz mevduatları 6,1 milyar dolar azalarak 250 milyar doların altına geriledi.

Altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440,2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441,4 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 726 lira

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 443,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük azalışla 1.726,6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Son 3 günlük yükselişinin ardından bugün dar bir bantta hareket eden dolar endeksi ve yüzde 1,65'in üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin emtia fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.