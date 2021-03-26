1300 kişi dolandırılmıştı! Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi davasında şaka gibi karar

KONYA'da, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi'nin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme dahil ettikleri kişilere süt paralarını ödemediği iddia edildiği davada karar çıktı.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi'nin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme, hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları davada beraat kararı çıktı. Mağdurlardan Ahmet Kavak, "30 yıl polislik yaptım, bütün kazancımı oraya yatırdım. Biz ceza almalarını beklerken beraat kararı çıktı. 1300 kişi hayal kırıklığına uğradı. Davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz” diyerek tepkisini gösterdi.

Mahkemeden beraat kararı

21 mağdur için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava geçen yılın ocak ayında başladı. Davanın dün görülen karar duruşmasında da 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları mahkemece beraat etti.

"Hakkımızı arayacağız''

Karara itiraz edeceklerini ifade eden mağdur avukatlarından Ahmet Öztürk, "Sanıkların 1 yıldır yargılanması devam ediyordu. Savcı bey geçen celse cezalandırma istemişti, mahkemede sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verildi. Bu kararı kabul etmek mümkün değil. Türkiye’de emsal bir ceza kararı çıkacaktı ancak maalesef ki beraat kararıyla sonuçlandı. Biz bunu kabul etmiyoruz. İstinaf mahkemesine gideceğiz. Yargılamanın hiçbir aşamasında, araştırma olsun, bilirkişi raporu olsun hiçbiri yapılmadı. Bunun üzerine mahkeme beraat verdi. Ortada 200 milyona yakın bir para aklama var maalesef." diye açıklamada bulundu.