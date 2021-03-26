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Saldırıya uğrayan Levent Gültekin: Emri kimin verdiğini öğrendim

Halk TV binası önünde saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin, olayı organize eden kişiyi bulduğunu söyledi. Gültekin, "Meğer bunlar asıl saldırıyı, Gara şehitlerinin olduğu gün program yapmadık ya, o gün planlamışlar" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Halk TV binasının önünde geçen haftalarda saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin, bunu organize eden kişiyi sosyal medyadan bulduğunu söyledi. Gültekin, "Bu işi organize edeni buldum. Meğer bunlar asıl saldırıyı, Gara şehitlerinin olduğu gün program yapmadık ya, o gün planlamışlar" diye konuştu.

"Arkadaş bu işi sen organize etmişsin"

Gültekin, şunları anlattı: Mesaj atıyor benim hesabımın resmini kopyalayarak. 'Kanka bunu tanıyor musun?' diyor biri. Diğeri de 'Tanıyorum, gazeteci' diyor. 'Filanlar onu indirmeye gittiler de, Allah'tan programı iptal olmuş da kurtuldu' diyor. Orada isim var da telaffuz etmek istemiyorum. Ben de sordum bu isim kim? Sordum telefon numarası var mı? diye. Bana sosyal medya hesabını verdiler.

Sosyal medyada buldum. Mesaj attım; 'Arkadaş bu işi sen organize etmişsin. Buyur gel oturup konuşalım. Nedir derdin, bana niye düşmansın? Bu milletin evladına düşmanlığı milliyetçilikle nasıl açıklıyorsun? 25 kişiyi bir kişinin üzerine sürecek kadar sendeki bu öfkenin kaynağını merak ediyorum. Konuşmak isterim' dedim, iki gündür cevap vermedi.

İki kişi tutuklayarak konuyu kapatacaklarını düşünüyorlarsa ayıp ediyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de faillerin yakalanması için çağrıda bulunan Gültekin, şöyle konuştu: Buradan İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na tekrar söylüyorum. İki kişi tutuklayarak konuyu kapatacaklarını düşünüyorlarsa ayıp ediyorlar. İkisi de o koltuğu işgal ediyorlarsa, çete hukukunu sokakta kim egemen kılmak isteyen kim olursa olsun gerekli cezayı vermeleri gerekiyor.

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