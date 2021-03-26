Son dakika! Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi bırakmasının ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı. Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

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Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi. Yönetim Kurulu üyesi Kerem Alkin'in de yönetim kurulu üyeliği bugün itibariyle sona erdi.

Abdülkadir Aksu başkanlıktan gitti

AK Parti eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu da geçen yıl Vakıfbank’ın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Edinilen bilgiye göre, bugün Abdülkadir Aksu da görevinden ayrıldı. Aksu, yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacak.

Vakıfbank'ın yeni yönetim kurulu başkanı kim oldu?

Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Başkanı da değişti. Abdülkadir Aksu'nun yerine Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Saydam getirildi. Saydam bugün yönetim kuruluna seçilmişti.

Vakıfbank'ta Genel Müdür değişmedi

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yerini korurken Vakıfbank'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Abdülkadir Aksu, Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Serdar Tunçbilek, Dilek Yüksek, Sadık Yakut ve Mustafa Saydam

12 Haziran 2020'de banka yönetimine atanan, eski milli güreşçi de olan Hamza Yerlikaya'nın yönetim kurulu üyeliği tartışma yaratmıştı.

ABDÜLKADİR AKSU BAĞIMSIZ ÜYE OLDU