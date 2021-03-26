Son dakika Hrant Dink davasında karar çıktı!
Hrant Dink suikastı davasında karar çıktı. FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı.Abone ol
Hrant Dink davasında karar açıklandı... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi. Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
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