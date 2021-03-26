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Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti! Kızı açıklama yaptı

Arrested Development'ın yıldızı Jessica Walter, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Ödüllü ABD'li oyuncu Jessica Walter'ın 80 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Walter'ın kızı Brooke Bowman yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle kıymetli annemi kaybettiğimiz hakkındaki haberleri doğruluyorum" dedi.  Bowman, "60 yıl boyunca çalışan bir oyuncu olarak hayatta en çok keyif aldığı şey hem ekranda hem de gerçek hayatta hikayeleriyle insanlara neşe saçmaktı" dedi. 

Walter, Arrested Development dizisinde oynadığı Lucille Bluth karakteriyle tanınıyordu. Ünlü oyunca aynı zaman 1970'lerde Amy Prentiss dizisindeki dedektif rolüyle Emmy'ye layık görülmüştü. Deadline haber sitesine göre Walter, New York'taki evinde uyurken hayatını kaybetti.

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