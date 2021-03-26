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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harp Okulu'nda 'irtica' açıklaması! O görüntüler ineleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulu'na girişte 'irtica' şartının kaldırılmasıyla ilgili son dakika açıklama yaptı. MSB, "Yeni düzenleme güncele daha uygun" dedi...

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Milli SAvunma Bakanlığı (MSB) son dakika açıklamasıyla gündemdeki konulara ve eleştirilere cevap verdi. Harp Okulları'na girişte 'irticaya bulaşmamış olma' şartının kaldırılmasını savunan MSB, tarikat yurdunda görüntüleri yayınlanan Amiral için ne dedi? İşte son dakika açıklamalar...

- 1 Mart'tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.

-Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ'lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

- 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

- (Harp Okulları yönetmelik değişikliği) Basına yansıyan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut.

- (Amiral'in tarikat görüntüsü) Amiralin tarikat görüntüleri her yönüyle inceleniyor.'

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