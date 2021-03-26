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Ünlü yatırım uzmanı Timothy Ash: Bugün Albayrak günüymüş gibi bir hava var

Yatırım uzmanı Timothy Ash, yapılacağı belirtilen kabine değişikliğinde Berat Albayrak'a Enerji Bakanı olarak görev verilebileceği tahmininde bulundu.

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Yatırım uzmanı Timothy Ash, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. "Bugün Albayrak günüymüş gibi bir hava var" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulunan Ash, daha sonra Terminatör filmlerindeki "Geri döneceğim" repliğine atıfta bulundu. Ash, "Bu arada (Albayrak'a) kamu yönetiminde muhalefet edenlerin temizliği de devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

TL son 20 yılda tek günde çift haneli değer kaybını iki kez yaşadı. Biri 2018 Ağustos'ta yüzde 15.1 ile gerçekleşirken biri de bugün gerçekleşiyor. Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash TL'nin dolar karşısındaki çift haneli kaybını "Ağbal'ın görevden alınmasının maliyeti" sözleriyle yorumladı. Stratejisti Ash, AA'ya verdiği demeçte Ağbal dönemindeki faiz artışlarının piyasalara güven verdiğini söylemişti.

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