BIST 1.386
DOLAR 8,03
EURO 9,47
ALTIN 445,65
HABER /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Sivas'ta yemek yerken babasını boğazından bıçakladı! Sesleri duyan komşular şok oldu

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta 33 yaşındaki Burhan Aydın, tartıştığı 56 yaşındaki babası Şaban Aydın'ı boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Abone ol

Olay, dün gece saatlerinde, Zara'ya bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı. Şaban Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ekinli köyüne götürüldü. Zara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusuna devam edilen Burhan Aydın'ın, babasını sofrada yemek yedikleri sırada bıçakladığı, olaydan sonra da köy dışına kaçtığı belirlendi. Aydın'ın, köyden 3 kilometre uzaklıkta yakalandığı öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mutfakta üretime başladı! Balıkesir'de hobisini işe çevirdi Almanya ABD sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harp Okulu'nda 'irtica' açıklaması! O görüntüler ineleniyor
Ünlü yatırım uzmanı Timothy Ash: Bugün Albayrak günüymüş gibi bir hava var
Sancaktepe’de kumar oynayan şahıslara baskın
Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili önemli açıklama
"Merkez Bankası ara kararla faizlerde indirim yapacak" diyen İslam Memiş altın alımı için de uyardı
Çin Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım uygulayan İngiltere’ye misilleme yaptı
Adana'da 11 yaşındaki kızı öldürülen anne ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istiyor
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi
Adana'da oyun oynarken arkadaşı bu hale getirdi! Kıyafetleri bile delik deşik
Türk genç Kuthan Çelebi Kanada'da 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu
Yorumlar