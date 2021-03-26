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Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki

Türkiye, Limasol'a bağlı Episkopi köyünde gerçekleşen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Rum yönetiminden benzer olayların tekrar edilmemesini istedi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik saldırı kınandı ve saldırganların yargıya sevk edilmesi gerektiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz."

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