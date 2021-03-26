BIST 1.367
DOLAR 8,02
EURO 9,48
ALTIN 445,62
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Elon Musk'a büyük şok! Hepsini geri almak zorunda kaldı

ABD Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu, Tesla'nın ABD işçi yasalarını defalarca çiğnediği kararına vararak kovulan çalışanların işe iadelerinin talep edilmesini istedi.

Abone ol

ABD Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu'ndaki iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat üyenin aldığı karara göre, elektrikli araba üreticisi Tesla kovulan işçileri geri alma teklifinde bulunmak zorunda olduğunu açıkladı. Kurul, şirketin bir sendika aktivistine karşılık vermesi, Elon Musk'ın tehditkar Twitter paylaşımı ve sendika destekçilerini zora dayalı bir şekilde sorguladığından dolayı yasaları ihlal ettiğine hükmetti. CNBC'de yer alan habere göre Tesla, yaptığı açıklamada olaylarla ilgili herhangi bir yanlış tutumu reddederken Musk'ın yaptığı paylaşımın da ABD Anayasası'nın ilk maddesi dahilinde olduğunu söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bolu'dan ücretsiz gönderiyor telefonları susmuyor! 20 il sırada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Charlie Hebdo hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" davası
CHP'li Servet Ünsal: Ankara kongreden sonra hızla hastalanacak
Bursa'daki iğrenç olay! Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan yakalanmış
Samsun'da Covid-19 riskinin düşük olduğu tek yer mezarlıklar
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya tepki
Sivas'ta yemek yerken babasını boğazından bıçakladı! Sesleri duyan komşular şok oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harp Okulu'nda 'irtica' açıklaması! O görüntüler ineleniyor
Ünlü yatırım uzmanı Timothy Ash: Bugün Albayrak günüymüş gibi bir hava var
Tarihçi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken çıkış: Cama konuşmaktan bıktım...
Sancaktepe’de kumar oynayan şahıslara baskın
Yorumlar