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CHP'li Servet Ünsal: Ankara kongreden sonra hızla hastalanacak

Anadolu Ajansı

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salonun çok kalabalık olduğunu ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını savunarak, kongrenin ardından Ankara'da vaka sayısının artacağını öne sürdü.

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CHP'li Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün engellenmesi bir yana, halkın bizzat hasta edildiğini iddia etti. Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri örnek gösteren Ünsal, bölgede vaka sayısının yüz binde 238'leri geçtiğini söyledi.

Haritada mavi olan tek yerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu ifade eden Ünsal, "3 gün Şanlıurfa'da kaldım. Test sayısı bu bölgede yüzde 1'lerde. Doğal olarak masmavi olur oralar." dedi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne değinen Ünsal, salonun çok kalabalık olduğunu ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını savundu. Ünsal, 30 bin kişinin kongre için Ankara'ya taşındığını, kongrenin ardından Ankara'da koronavirüs vaka sayısının artacağını ileri sürdü.

"Ankara kongreden sonra hızla hastalanacak"

Ankara'da vaka sayısı oranının yüz binde 109 olduğunu belirten Servet Ünsal, buna göre söz konusu 30 bin kişide vaka sayısının 30 olacağını iddia etti. Ünsal, "Bu 30 kovid vakası hızla yayılacak 60 kişi olacak. 60 kişi sokağa çıktığında vaka sayısı 120 kişi olacak. 120 kişi yakınlarıyla görüşecek ve vaka sayısı 240 kişi olacak. Ankara, kongreden sonra hızla hastalanacak." diye konuştu.

Ünsal, 3 vatandaş yan yana gelemezken 20-30 bin kişiyle kongre yapıldığını, "siyasi şov" uğruna insan hayatının çöpe atıldığını söyledi.

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