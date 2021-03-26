Bolu'dan ücretsiz gönderiyor telefonları susmuyor! 20 il sırada
BOLU'da 31 yaşındaki Muhterem Özsoy Çilata, ücretsiz olarak gönderdiği hediyeler nedeniyle telefonları susmuyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, üniversiteden mezun olduktan sonra evlenerek yerleştiği köyündeki bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı "ata tohumları"nı daha fazla yerde yetişmesi için isteyen çiftçilere hediye ediyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra köyüne yerleşen 31 yaşındaki Çilata, babadan kalma bahçesinde yaptığı çalışmalarla ata tohumlarını çoğalttı.
Ekebileceğinden çok daha fazla tohum elde eden Çilata, hem tohumların ziyan olmaması hem de diğer çiftçilerin de bunlardan ürün elde edebilmesi için çalışma başlattı.
Sosyal medya üzerinden elinde bulunan ata tohumlarını hediye edeceğini duyuran Çilata'ya, 20 ilden 732 kişi ulaştı. Çilata, tohumları kendisine ulaşan çiftçilere gönderdi.