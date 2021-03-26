Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için tarih verdi: Sonbaharda olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Seçim sonbaharda olabilir. Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

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"450 milyon doları kim aldı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları da defalarca sordum hâlâ soruyorum. Tık yok. Sana aklı başında bir insanın sorduğu soruyu soruyorum. 128 milyar doları, 450 milyon doları kim aldı? Milletin hazinesindeyse 128 milyar dolar, göstersinler. Ama yok efendim. Eksi, eksi. Merkez Bankası'nın kasası bu. Herkes biliyor bunu. Ben de soruyorum kime verdin bu milyar doları, kim aldı? Bir şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yatay çekim falan değil"

Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. Bugüne kadar 254 bin kişiye ceza kesilmiş. Şu kongrelere bakın. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Bu iktidar nasıl bir iktidar? Vatandaş görüyor bunu. Şikâyet ediyor.

Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz ve ilk bir hafta içinde faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz.

Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim.

Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. Sağlık konusunda ne gerekiyorsa onları yaptık. İnsana değer vermiyorlar. Hiç olamazsa kendi delegelerine duysaydın keşke. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır.

Erdoğan'a 'muhtarlık önerisi' yanıtı

Adamların dünyadan haberi yok, muhtar dünyasından haberi yok. Bazı mahallelerin nüfusu ilden büyük. Bayburt merkezinden büyük mahalle var. Oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor, bu muhtarın bir yardımcısı bile yok ama vekillerin danışmanları var. Erdoğan ne derse desin, muhtara hem bütçeyi hem de yardım vereceğim.

'CHP sağa kaydı' eleştirileri

Parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi, benim değil halkın partisi. Yok sağa kaydı yok sola kaydı bunların tamamı asparagas. Cumhuriyet Halk Partisi, geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu anda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 21. yüzyılın Türkiye'si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri.

128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı?

En büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyor, dolar bunlar kazanıyor. Bu işin mağdurları esnaf, köylü, işçi. Naci Ağbal görevden alındı. 450 milyon dolar el değiştirdi. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar. Bu para kimin parası? 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Yayınlama yapıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı? Yayınlamıyorlar. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor.

Kabine değişikliği tartışmaları

Tek adam hükümeti var. Kabine dediğiniz o zaten. O kişi nasıl talimat veriliyorsa gereği yerine getiriliyor. O bakanlara da suç bulmamak lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Bu bakanların bir işlevi var mı? Bunlar bakan değil, bunlar seçimle gelmiş insanlar değil, atanan devlet memuru bunlar.

Seçim sonbaharda olabilir. Yürütemiyorlar. Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler.

Ne alırsanız alın dolarla. Yerli ve milliyiz diyorlar, neresi yerli ve milli? Devlet böyle mi yönetilir? Bütün dünyayla kavgalılar. Rusya geldi askerlerimizi şehit etti. Rusya'yı kınayacağımıza Putin'in kapısında beklediler. Sandığı koysunlar. Sandık koymaktan korkuyorlar.

HDP'ye kapatma davası

Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet olarak birbirimize girelim. HDP ittifakta yok. Biz dört parti olarak ittifak halindeyiz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi.