Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Muhalefet bu işleri bilmiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında son dakika açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin flaş açıklamalar yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasına yönelik eleştiriler için Erdoğan, "Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- (Koronavirüs aşılaması ne aman tamamlanacak?) Aşılamayı Mayıs-Haziran gibi bitirmeyi temenni ediyoruz. Mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin yaz mevsimine huzurlu olarak girelim.

- Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında, Çin Dışişleri Bakanı ile de bunları etraflıca görüştük. İlk anlaşmada 100 milyon faz aşıydı anlaşma bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an bu 50 milyon henüz bize ulaşmadı. Şubat sonunda bize ulaşacaktı.

- Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, sizden süratle bekletiyoruz. Aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmaları da devam ediyor.

- (Güney Kıbrıs'ta camiye saldırı) Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

- (Harp Okulu yönetmeliğindeki 'irtica' düzenlemesi) Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım.

- (İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması) Bu Meclis'in alacağı karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamıyla yasaldı. Ve Bu adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor.

- Havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay içinde bununla ilgili kararını konsey de açıklayacak. Biz de buradan çıkacağız. Biz kararımızı verdik. Girdiğimiz gibi çıkarız.