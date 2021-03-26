BIST 1.371
DOLAR 8,02
EURO 9,48
ALTIN 445,07
HABER /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan örgütün ‘Yalnız Kurt’ eylemcisi Irak uyruklu DEAŞ'lı, Sakarya’da yakalandı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğün İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Dairesi Başkanlıklarınca başlatılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca 2 Kasım 2020 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen saldırıdan ilham alan ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Brüksel’de yeni bir saldırı tehdidinde bulunan, terör örgütünün “Yalnız Kurt” eylemcisinin Türkiye’de olduğu alarmı verildi.

Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yeri tespit edildi.

Iraklı 'Yalnız Kurt' yakalandı
Tespit üzerine harekete geçen ekipler “Yalnız Kurt” eylemcisi olduğu yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu M.S.J.’yi yapılan operasyon ile yakaladı.

Operasyonda, şahsın askeri kamuflajı ve hazırlığında olduğu eylemde kullanacağı öne sürülen kılıcı da ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
17 senedir karanlık bodrumda tutsaktı! Sadece çürümüş sebze verildi
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre seçimlerin kaderini gençler belirleyecek
Uyku kalitesini artırmanın yolları deliksiz bir uyku için 11 kural!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Muhalefet bu işleri bilmiyor
İşitme engelli gence işkence etmişti! 'Delikanlı' lakaplı Fırat ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının korkunç ölümü 'şeytan doldurur' dedik dinletemedik
Valilik açıkladı! Tunceli'de eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
Elon Musk'a büyük şok! Hepsini geri almak zorunda kaldı
Charlie Hebdo hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" davası
CHP'li Servet Ünsal: Ankara kongreden sonra hızla hastalanacak
Yorumlar