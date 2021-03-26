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Antalya'da yıllar önceki hata hayatlarını kabusa çevirdi: Eşime bez bile alamıyorum

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 35 yaşındaki yüzde 98 engelli Gökhan Uludağ'ın üzerine sahte şirket açılması nedeniyle eşi Raziye Uludağ, geçim sıkıntısı çektiklerini söyledi.

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Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazır Caddesi’nde oturan Gökhan Uludağ, adına açılan sahte bir şirketten dolayı yaklaşık 1 yıl önce tutuklandı. Kısa süre kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Uludağ, beyin damarlarına kan pıhtısı atması nedeniyle yüzde 98 engelli ve yatalak hale geldi.

Eşine ve 7 yaşındaki çocuklarına bakan Raziye Uludağ, “Eşim yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu beyin damarlarında pıhtı atması nedeniyle yatalak oldu. Sağ tarafı felç oldu, hiç tutmuyor. Ayakta duramıyor. Bütün ihtiyaçlarını oğlumla birlikte karşılıyoruz. Oturduğumuz ev kayınvalidemin ama kocam engelli, çalışamıyor. Ben de ona baktığım için çalışamıyorum. Maddi olarak herhangi bir gelirimiz yok. Bakkal borcumuz birikti, onu dahi ödeyemez duruma geldik" dedi.


"9-10 bin lira masrafı varmış"
Eşinin üzerine sahte iş yeri açıldığı için devlet imkanlarından yararlanamadıklarını söyleyen Uludağ, “İlgili yerlere müracaat ettim ama eşimin üzerinde iş yeri gözüktüğü için bir şey yapamıyorlar. 2013 yılında eşime bilmeden imza attırıp üzerine şirket açmışlar. Üzerinde de şirket gözüktüğü ve Bağkur'a borç olduğu için hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta eşime raporla bez bile alamıyorum. Şirketi kapatmak için 2-3 avukata başvurduk. Onun da 9-10 bin lira masrafı varmış. Bunu bulamadığımız için şirketi de kapatamıyoruz" diye konuştu. Yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Uludağ, “Ben kimseden nakit para yardımı istemiyorum. Bakkal borcumuz var. Eşimin üzerindeki şirket kapanırsa en azından engelli ve hasta bakım parası alırım, o da bizim geçinmemize yeter" ifadelerini kullandı.

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