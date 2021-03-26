BIST 1.371
DOLAR 8,02
EURO 9,48
ALTIN 445,07
HABER /  POLİTİKA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Mustafa Sarıgül kurultay için tarih verdi

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak, yaz aylarının ortasında kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Biz ülkeye; barış, sevgi ve zarafeti getireceğiz" dedi.

Abone ol

TDP Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından önce basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin gidişatından memnun olmadıklarını belirten Sarıgül, "Biz TDP olarak, inanın bu tablodan memnun değiliz, ülkemiz adına üzülmekteyiz. Keşke dedikleri gibi 'güven' ve 'istikrar' olsaydı o zaman bizim bunları söylememize gerek kalmazdı. Yurttaşlarınmızı hayattan bezdiren en önemli konu pahalılıktır. Biz sıkıntıyı gördük, iktidarın artık kontrolü kaybettiğini gördük, çok yorulduğunu tespit ettik. Yüce Türk milletine 'Umutsuz olma, çaresiz olma, çare var' diyerek TDP'yi kurduk" dedi.

'YAZ AYLARININ ORTASINDA KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ'

Çok kısa zamanda 60'a yakın İktidara Hazırlık Merkezi açtıklarını kaydeden Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak, yaz aylarının ortasında kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Yurttaşlarımız, proje ve kadrolarımızı görünce ülkemizin yönetimini TDP'ye verecektir. Biz ülkeye; barış, sevgi ve zarafeti getireceğiz. Ülkemizin sorunlarını en aza indirmiş mutlu Türkiye için kurucularımızla birlikte yollardayız. TDP iktidarında, Türkiye'miz hukuk devleti olarak, demokratik cumhuriyet olarak halkın devleti olacağız. TDP iktidarında, her yurttaşımızın karnı tok, gönlü tok bir Türkiye için herkesin işinin gücünün olduğu, herkesin korkusuzca yaşadığı, gelişen, güçlenen ve bütün dünyayla barış içinde yaşayan bir Türkiye için kurucularımla birlikte yollardayım."

ÖNCEKİ HABERLER
Ayhan Bilgen Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü'nden Ahmet Hakan'a yanıt
Yasa meclisten geçti! İnterseks ameliyatlarına yasak geldi
Kokain içtiği görüntülerle ifşa olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Antalya'da yıllar önceki hata hayatlarını kabusa çevirdi: Eşime bez bile alamıyorum
Damadına kızan Alman dehşet saçtı: İki Türk aile ölümden döndü
İngiltere yaptırım kararı nedeniyle Çin'i kınadı
İrfan Pullukçu'nun tutuklandığı olay! Tekirdağ’daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi
900 metre uçabiliyor ve 300 yumurta bırakıyor! İstanbul'da palmiyeler için 'kırmızı' tehlike
Sakarya'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Yorumlar