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Yasa meclisten geçti! İnterseks ameliyatlarına yasak geldi

ALMANYA'da interseks çocukları belli bir biyolojik cinsiyete uydurma ameliyatları yasaklandı.

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Almanya'da interseks çocukların bedeni üzerinde anne ve babalarının haklarını sınırlayan yasa meclisten geçti. Çocuğun bedensel görünümünün biyolojik olarak erkek ya da kadın cinsiyetine sahip bir bedene dönüştürme yönündeki ameliyatlar yasaklandı. Federal Meclis konuyla ilgili yasayı Perşembe akşam saatlerinde kabul etti. Yeni düzenlemede müdahalenin ancak tıbbi açıdan ertelenemez olması ve disiplinler arası bir komisyon tarafından onay alması halinde mümkün olmasına izin verildi.

Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinden Paul Lehrieder yeni yasanın bireylerin cinsiyetlerini tayin hakkını koruduğunu ve gereksiz müdahalelerin önüne geçtiğini söyledi. Almanya'da biyolojik olarak kadın ya da erkek cinsiyeti altında sınıflandırılamayacak bedensel özellikler taşıyan 160 bin insan olduğu tahmin ediliyor. Federal Meclis'teki oylamada muhalefette bulunan partilerden Hür Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller çekimser oy kullandı.
Bu partiler her ne kadar yasanın varmak istediği hedefi paylaşsalar da düzenlemeyi interseks çocukların haklarını korumak bakımından yetersiz buluyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oylamada red oyu verdi. Partinin aile politikaları sözcüsü Martin Rechardt ideolojik körlüğün çocukların yararına olmadığını söyledi. 

İnterseks nedir?
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği interseksüelliği şöyle tanımlıyor: "İnterseks bireyler, erkek veya kadın bedeni gibi genel kabul görmüş kategorilere uymayan cinsel niteliklerle doğmuş bireylerdir."

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