Sinemada rezalet! Kamerayı izleyen güvenlik şaşkına döndü
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan bir sinema salonuna gece yarısı gizlice giren genç çiftin yaptıkları pes dedirtti.
Rusya'nın ünlü şehri St. Petersburg'da koronavirüs kısıtlamalarını ihlal edip bir sinemaya gizlice girdi. Çiftin yaptıkları, ülke sınırlarını aşıp dünyada sansasyona neden oldu.
St. Petersburg'daki South Pole alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtları, genç çiftin sinemanın büfesinden keyiflerince mısır ve içecek aldığını gösterdi.
Çift daha sonra karanlık olan sinema salonuna giriş yaptı. Devasa beyaz perdenin önünde cinsel ilişkiye giren ikili, saniye saniye kameralar tarafından kayda alındı.
Sabah olduğunda ise alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine yakalanmadan gizlice kaçmayı başardılar. Sinemanın sözcüsü, çiftin salondan ayrılırken etrafı temizlediğini söyledi!