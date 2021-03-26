Ümit Özat'tan 'sihirli değnek' eleştirisi! Flaş Erol Bulut sözleri

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, sarı-lacivertli takımın Erol Bulut ile yolları ayırma kararını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Üç sezon, altı teknik direktör. Fenerbahçe'de son olarak görevinden alınan Erol Bulut da sezonu tamamlayamadı. Ligdeki şampiyonluk yarışında üçüncü sıraya gerileyen sarı-lacivertli takımda tıpkı Phillip Cocu ve Ersun Yanal gibi Erol Bulut'un da bileti erken kesildi.

Fenerbahçe'nin futbol kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve sarı-lacivertli takımda üç şampiyonluk yaşayan efsane futbolcusu Ümit Özat, şampiyonluk iddiasını sürdüren eski takımının aldığı bu kararı doğru bulmadığını söyledi.

Özat'a göre başarısızlığın temel nedeni kadro istikrarsızlığı: "Benim için sürpriz bir karar. Fenerbahçe bu sezon 20 yeni oyuncu ve toplama bir takım kurdu. Erol Bulut buna rağmen hala şampiyonluk yarışının içindeydi. Ama takımın içerisinde neler oldu, neler yaşandı bunu bilmiyorum. Kimse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının devam etmediğini söyleyemez. Dolayısıyla alınan bu karar ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu zaman gösterecek."

"Teknik direktör ayrılıkları futbolun doğasında var. 25 futbolcuyu gönderemeyeceğinize göre işler kötü gittiğinde hoca gider. Bu işin kaderinde bu var. Türkiye'de başarı ve başarısızlığın bir bütün olduğunu unutmamak gerekiyor. Başarı nedir, başarısızlık nedir, başarılı hoca kimdir, başarısız hoca kimdir bunlar bakış açısına göre değişir."

"İnsanlar takımım kazana kazana gitsin istiyor"

"Üç senede 70'e yakın oyuncunun alındığı yerde üç hoca az bile. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonki yedinciliğin üstüne bu sezona Jose Mourinho ile başlasa ve şu durumda Mourinho'nun görevine son verilse bütün Avrupa buna geçen sene yedinci olan takımla şampiyonluğa oynarken kovuldu diye şaşırırdı. Bizde başarı kıstası şampiyonluk olduğu için insanlar takımım kazana kazana gitsin istiyor."

"Fenerbahçe uygun oyuncular seçmedi"

"Erol Bulut topa fazla sahip olmamakla eleştiriliyor ama bu da oyuncu yapısıyla alakalı. Erol hocanın topa daha fazla sahip olması için elinde Messi, Xavi, Iniesta yoktu. Fenerbahçe de buna uygun oyuncular seçmedi. Barcelona'nın Rijkaard dönemini ele alalım. Başlarken ne durumdaydı, biterken ne duruma geldi. Bazı şeyler zaman gerektiriyor."

'Sihirli değnek' eleştirisi

"Erol Bulut'un tecrübesiz olduğu yorumlarına katılmıyorum. Bir insanın içinde antrenörlük varsa 17 de aynıdır 77 de aynıdır yaş çok önemli değil. Erol Bulut'un bir oyun anlayışı vardı. Önce savunmayı ön plana koyuyordu. Fenerbahçe Erol Bulut'un oyun anlayışının bu olduğunu alırken bilmiyor muydu? Şimdi gelecek hoca sihirli değnekle hemen takımı topa sahip olan bir takıma mı dönüştürecek?"

Daum değerlendirmesi

"Solskjaer'e bakalım. İlk geldiği yıllar ilk ikinin gerisindeydi ama görevine devam etti. Yönetim bakıyor ligde Manchester City, Liverpool, Chelsea gibi takımlar var. Zamanla takım da iyiye gidiyor. Nitekim bu sezon ikinciler. Bu ligde de Galatasaray ve Beşiktaş gibi iyi takımlar var. Her sene hemen şampiyon olalım gibi bir düşünce yanlış. Başarı bir günde gelmez. Biz Christoph Daum ile ilk sezonumuzda şampiyon olduk ama her dönemin futbolu farklı. Karara saygı duyuyorum ama sağlıklı bulmuyorum."

"Bu 20 transfer Ersun hocaya yapılsa..."

"Fenerbahçe geçen sezon Ersun Yanal'ı gönderdi. Benim Ersun hocayla herhangi bir samimiyetim yok. Ersun hoca gittikten sonra 20 tane transfer yapıldı. Demek ki takım yetersizmiş. Madem takım yetersizdi hocayı neden gönderdiniz? Bu 20 transfer Ersun hocaya yapılsa belki bugün olduğundan daha iyi noktada olacaktı takım. Fenerbahçe seneye de en az 10 transfer yapar mesela. 110 transfer yapacaksan hocayı neden gönderiyorsun? O zaman sorun takımda demektir. Futbol iyi futbolcuyla oynanır."

"Takımın hocası olmayacağını bilemeyiz"

"Fenerbahçe seneye Arsene Wenger, Jose Mourinho ya da Avrupa'da kendini kanıtlamış bir hoca getirip 3-5 yıllık sözleşme yaparsa, gelecek hocanın 'Acaba Emre Belözoğlu benim yerime de geçer mi?' şeklinde bir kaygısı olmaz. Ama gidip yine Türkiye'den kendi kontrolünüzde olacak bir hoca getirirseniz elbette ki olacağı bu. Emre Belözoğlu'nun seneye bu takımın hocası olmayacağını bilemeyiz. Demek ki hocalığı düşünüyor ki buraya geçiş yaptı yoksa sportif direktör olarak devam ederdi."