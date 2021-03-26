Ayhan Bilgen Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi

Kobani olayları soruşturması nedeniyle Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.

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Tutuklandıktan sonra, Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden ve bu süreçte partisi HDP'ye yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Ayhan Bilgen'den çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

Gözlerden kaçan detayı Sözcü yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında aktardı. HDP'ye açılan kapatma iddianamesinde siyaset yasağı istenen isimlerden biri olan Bilgen ile avukatları aracılığıyla görüştü.

Avukatı aracılığıyla görüştüğü Kars eski Belediye Başkanı Bilgen'in konuya ilişkin “Kapatma davaları ve siyasi yasaklar, konunun bütün tarafları açısından tıkanma ve çözümsüzlüğün bir sonucudur” değerlendirmesini aktaran Erkin, dikkat çeken detayı"Herkes cesaretle kendiyle yüzleşmeli" başlıklı yazısında paylaştı:

Demirtaş eleştirisi

Bilgen, 19 Mart günü sosyal medya hesabından HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan Selahattin Demirtaş'ı da isim vermeden şu cümlelerle eleştirdi: “Meseleyi tabela ya da rozet düzeyinde tartışmak da hem HDP ye oy veren, umut bağlayan seçmene saygısızlık hem de seçim süreçlerini sanıldığı kadar etkilemeyecek bir manipülatif algı oluşturma alışkanlığıdır.”

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı için tıklayın

Ocak ayında yaptığı açıklamalar "yeni parti sinyali" olarak yorumlanmıştı

Ayhan Bilgen, 18 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" açıklaması yaptı. Bilgen'in bu açıklaması kulislerde "yeni parti sinyali" olarak yorumlanmıştı.