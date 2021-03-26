Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü'nden Ahmet Hakan'a yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, belediyeye minibüsle gelip gittiğini açıklaması sonrası Hürriyet Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya... kastettiği oymuş" çıkışına belediyenin Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin yanıt verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Sn. Başkan'ın kullandığı araç eski yönetimin yüzüne bakmadığı, 9 yaşında, 2012 model minibüs/panelvan tipi araçtır. Fiyatı 2. el satış sitelerinde 250 - 330 bin TL'dir. Ankara'nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir" diyen Gültekin, Ahmet Hakan'a da, "Yazısını kaleme almadan önce görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Sn. Başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez" ifadelerini kullandı.

"Gülümsemeyin. ABB zamanında helikopter almış bir belediyedir"

"Sayın Ahmet Hakan’ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur" diyen Gültekin, gereksiz araç kiralamalarının sonlandırıldığını ve 2 yılda 70 milyon lira halkın cebine kaldığını belirtti.

"Bu satışlardan 3 tanesi ise görevinden istifa ettirilen Belediye Başkanı'nın kullandığı ciplerdir" diyerek okları Melih Gökçek'e çeviren Gültekin, "Zırhlı olan 4.'sü ise halen kendisindedir, geri alınamamıştır. Evet, Sn. Başkan 2012 model minibüs tipi araca binerken eski başkan zırhlı cipe binmektedir. Asıl irdelenmesi gereken konu ve anlayış budur. Bunun dışında zırhlı cip ya da helikopterimiz bulunmamaktadır! Gülümsemeyin. ABB zamanında helikopter almış bir belediyedir. Cipleri satış ihalesi gerçekleştirilene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerine tahsis eden bir Başkan'da aradıklarınızı bulamazsınız" diye konuştu.