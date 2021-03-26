Erol Bulut sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de hayal kırklığı yaratan Erol Bulut ile yollar ayrılırken takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Yeni hoca adaylarıyla görüşmelere başlandı. Listenin tepesinde Joachim Löw yer alırken Marcelo Gallardo da diğer kuvvetli aday.

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrılırken takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti.

Kulübede olacak

Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

Yardımcıları Aurelio ve Volkan

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Marco Knoop, Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız, Mehmet Turhan Demir, Halil Filik, Melikşah Sezgin ve Beri Pardo'nun üstlenmesi bekleniyor.

En büyük aday Löw

Almanya Milli Takımı'nın şu andaki teknik direktörü Joachim Löw, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı. Spor kamuoyunda Fenerbahçe için yüksek sesle konuşulan isim Löw.

Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı

Joachim Löw, Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, FC Tirol ve Austria Wien'i çalıştırdıktan sonra 2004 yılında Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olmuştu. Klinmsann'ın milli takımdan ayrıldığı 2009'dan beri de Almanya'yı çalıştırıyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Panzerler'in başında 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken, 2017'de de Konfederasyon Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı. Löw ayrıca 1996-97'de Stuttgart'la Almanya Kupası'nı almış, 2001-02'de ise Tirol Innsbruck ile Avusturya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Gallardo iddiası

Fenerbahçe'de teknik direktörlük adına ismi geçen son aday River Plate ile büyük başarılara imza atan Arjantinli Marcelo Gallardo olmuştu. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Gallardo için ekonomik anlamda iyi bir teklif yapacağını ve bu teklifin de Arjantinli teknik adam tarafından olumlu değerlendirilebileceğini aktardı.

Copa Libertadores zaferleri yaşadı

2014'ten bu yana River Plate'in başında bulunan Marcelo Gallardo, 2014'te Sudamericana şampiyonluğu ile başladığı Arjantin ekibinde 2015 ve 2018 yıllarında da Copa Libertadores zaferleri yaşadı. Arjantin'deki başarıları ile birçok önemli ekibin dikkatini çeken 45 yaşındaki teknik adamın ismi özellikle Ernesto Valverde dönemi sonrası Barcelona ile anılmış fakat Barcelona'nın geciken teklifi nedeniyle sezona River Plate ile başlayan Gallardo'nun sezon başladıktan sonra ayrılmayı kabul etmediği iddia edilmişti.