Zayıflamaya yardımcı baharatlar neler bel çevresindeki yağlardan kurtulun!

Diyet yaparken kullanacağınız bazı baharatlar kilo verme sürecinizi hızlandırabilir. Bel çevrenizdeki yağlardan kurtulmanızı sağlayacak 10 baharatı sizin için sıraladık!

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Baharatlar, zayıflamak isteyenlerin öğünlerini daha lezzetli bir hale dönüştürebilmek için tercih ediliyor. Ancak baharatların tek faydası yemeklere verdiği lezzet değil. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıran, her gün elimizin altında olan pek çok baharat var. İşte, kilo vermede ve göbek eritmede etkili baharatlar...

Zencefil

Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü. Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor. Bir araştırma sonucuna göre, zencefil gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekliyor.

Karabiber

Koreli araştırmacılar, karabibere güçlü tadını veren pipeline maddesinde yağ yakıcı güç olduğunu kanıtladı. Yapılan çalışma sonucuna göre pipeline, yeni yağ hücrelerinin biçimlenmesini önler ve bunu yaparken, başka yollarla yağı kontrol altında tutmaya yardım eden metabolik zincir reaksiyonu başlatabiliyor.

Pul biber

Baharata acı tadını veren kapsaikin maddesi, metabolizmayı hızlandırmayı sağlıyor. Hollanda’da yapılan bir çalışmada küçük dozlarda her yemeğe pul biber katmak (2.56 mg kadar kapsaikin), negatif enerji dengesi artmış yağ oksidasyonunu artırarak vücudu daha fazla yağ yakmaya teşvik ediyor.

Tarçın

Tarçın, hücrelerdeki glikozun hareketine yardım ederek yağ depolama hormonu olan insülini engelliyor. Ayrıca tarçının iştah kesme özelliği de bulunuyor.

Maydanoz

Uzmanlar, maydanozda bulunan antioksidanların karaciğer metabolizmasını geliştirdiğini açıklıyor. Vücudun en büyük organı olan ve midenin sağında yer alan karaciğer, vücutta besinlerin depolanması ile birlikte sindirim ve metabolizma için çok önemlidir. Tıkanmış, hasarlı veya yağlı bir karaciğer, metabolizmayı yavaşlatabilir ve bu şekilde fazla kilo alımına yol açabilir.

Zerdeçal

Kurkuminden gelen pigment, doğrudan vücudun iltihabına karşı hareket eden bir fitokimyasaldır. Enflamasyonu kontrol altına almak, vücudun, metabolizmayı uyarıcı bir hormon olan leptini kabul edebilirliğini geliştirir.

Sarımsak

Anti-enflamatuar ve doğal antibiyotik özelliği taşımasıyla bilinen sarımsak, aynı zamanda bir yağ yakıcıdır. Kore’de araştırmacılar, yedi hafta boyunca %2 ya da %5 sarımsak ile desteklenmiş yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerde vücut ağırlığının düştüğünü tespit etti.

Hardal tohumu

Hardal bitkisinden elde edilen bu keskin baharat, tam bir metabolizma güçlendirici özelliktedir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, hardal bitkisinde bulunan homobrasinolit bileşeni, kas hücrelerini uyararak vücudun dayanıklılığını ve kas kütlesini artırır. Uykuyu düzene koyan melatonin hormonu, hardalda da bulunur. Bu hormon, “bej yağlar” denilen, kalori yakan ve kilo kontrolünü sağlayan yağ hücreleri grubunu uyarır.

Biberiye

British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyuyor. Açlık kan şekeri, 8 ila 12 saat yiyeceksiz kalındığında (genellikle gece) ölçülen şeker değeridir. Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım ediyor.

Kırmızı biber

Acı yemek, kalori yakmasının yanı sıra iştahınızı da frenlemeye yardım ediyor. Perdue Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, normalde kırmızıbiber sevmeyen katılımcıların beslemesine altı hafta boyunca kırmızıbiber dahil edildiğinde, açlık seviyelerinde bir düşüş yaşadıkları gözlemlendi. Tıpkı zerdeçal gibi bu baharat da bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve bakterilerle mücadeleye yardım ediyor.