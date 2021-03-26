BIST 1.367
DOLAR 8,02
EURO 9,48
ALTIN 445,62
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi

Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrenciler için açıklama yapmak isteyen öğrenci grubuna polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. 

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ocak ayında rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürüyor. Gözaltına alınan arkadaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplananlara polis müdahale etti. 30'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Önceki gün, Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBT+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Bugün ise Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan arkadaşları için açıklama yapmak amacıyla toplananlara polis müdahalede bulunarak 30'a yakın kişiyi gözaltına aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır'da korkunç tren kazası: 32 ölü, onlarca yaralı
İBB açıkladı ücretsiz seferler başladı! Günde 125 sefer düzenlenecek
Erol Bulut sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Bahçede iğrenç halde buldu! Üzerindeki notu görünce şaştı kaldı
Ayhan Bilgen Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü'nden Ahmet Hakan'a yanıt
Ümit Özat'tan 'sihirli değnek' eleştirisi! Flaş Erol Bulut sözleri
Yasa meclisten geçti! İnterseks ameliyatlarına yasak geldi
Kokain içtiği görüntülerle ifşa olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu açıklaması! Ücretsiz sunuyoruz
Yorumlar