Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi

Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrenciler için açıklama yapmak isteyen öğrenci grubuna polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ocak ayında rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar sürüyor. Gözaltına alınan arkadaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplananlara polis müdahale etti. 30'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Önceki gün, Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBT+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Bugün ise Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınan arkadaşları için açıklama yapmak amacıyla toplananlara polis müdahalede bulunarak 30'a yakın kişiyi gözaltına aldı.