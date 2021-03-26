Mısır'da korkunç tren kazası: 32 ölü, onlarca yaralı
MISIR'da son dakika meydana gelen tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 yolcunun da yaralandığını duyurdu.Abone ol
Süveyş Kanalı'nda Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla birlikte dünyanın yakından takip etmeye başladığı Mısır'da, korkutucu bir tren kazası yaşandı.
Ülkenin orta kesimindeki Sevhac bölgesinde iki tren kafa kafaya çarpıştı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, en az 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dönemde Mısır'da, tren raylarının eski olması nedeniyle tren kazalarının son zamanlarda arttığı ifade ediliyor.
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