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Borussia Dortmund Haaland'ın bonservis bedelini yükseltti

Borussia Dortmund, futbol dünyasının yükselen isimlerinden Erling Haaland'ı takımda tutabilmek adına bonservis bedelini yukarıya çekti.

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Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ayrılışı için istediği bedeli belirledi. ESPN'nin haberine göre, Alman kulübü dünya futbolunda en çok istenen futbolculardan biri haline dönüşen Haaland için 180 milyon Euro istiyor.

Haaland'ın Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 75 milyon Euro olan serbest kalma bedeli 2022 yazına kadar geçerli olmayacak.

Manchester United, geçen yaz 20 yaşındaki forvet için Dortmund'un 120 milyon Euro'luk talebini düşürmek için pazarlık yapmış ancak sonuç alamamıştı.

United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih Norveçli yıldızı transfer listesinde tutuyor.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği ön plana çıkan Erling Haaland, Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 34 gole imza attı.

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