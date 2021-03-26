BIST 1.385
DOLAR 8,01
EURO 9,46
ALTIN 445,82
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan emekli astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Anadolu Ajansı

KONYA’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan emekli astsubaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Abone ol

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk S. ile avukatı katıldı. 

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Konya Askeri Hastanesi'nde astsubay olarak görev yaptığı sırada sanık hakkında örgütün gizli haberleşme programı ByLock ile KakaoTalk gibi uygulamaları kullandığına dair bir delil olmasa da örgütün kendi hiyerarşisinde belirlediği, 'tedbir' olarak adlandırılan gizlilik kurallarının uygulandığı, sanığın örgütün ankesörlü/sabit hattan aranma gizli iletişim sistemine dahil olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verdi.

Mahrem yapılanmada yer aldığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi. 

Sanık Ömer Faruk S, hakkındaki suçlamaları reddetti, örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. 

Aynı telefon numarasını 16-17 yıldır kullandığını söyleyen Ömer Faruk S, "Bu nedenle sabit hatlardan aranmam, bana ulaşılması çok mümkündür. Askeri personel olduğum herkes tarafından bilinebilir. Beni örgüt içinden aramışlarsa art niyetli olarak aramış olabilirler. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da örgütle ilişkisinin bulunmadığını savunduğu müvekkilinin beraatini talep etti. 

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Orhan Yıldız açıkladı: Toplumun yüzde 50'si bağışıklık kazandı
Cumhuriyet gazetesi ihale tartışmasının mimarı Enver Aysever'in yazılarına son verdi
Vakalarda artış sürüyor! Prof. Dr. Gürcan Altun'dan korkutan sözler: Üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz
Marmara'da vaka birincisi Yalova'da yeni yasaklar geldi! Kafe ve restoranlar kapandı
Kocaeli'de leke tedavisinde yüzü yandı
Van’da çocuklarını PKK’dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
Moussa Marega Porto'ya imza atmaza Fenerbahçe'ye gelecek
Facebook'ta işler tersine döndü! Zuckerberg'e Twitter şoku
Karaman'da tipide kaybolan gencin karda ayak izlerine rastlandı
Borussia Dortmund Haaland'ın bonservis bedelini yükseltti
Yorumlar