FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan emekli astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

KONYA’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına ilişkin davada yargılanan emekli astsubaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk S. ile avukatı katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Konya Askeri Hastanesi'nde astsubay olarak görev yaptığı sırada sanık hakkında örgütün gizli haberleşme programı ByLock ile KakaoTalk gibi uygulamaları kullandığına dair bir delil olmasa da örgütün kendi hiyerarşisinde belirlediği, 'tedbir' olarak adlandırılan gizlilik kurallarının uygulandığı, sanığın örgütün ankesörlü/sabit hattan aranma gizli iletişim sistemine dahil olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verdi.

Mahrem yapılanmada yer aldığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık Ömer Faruk S, hakkındaki suçlamaları reddetti, örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Aynı telefon numarasını 16-17 yıldır kullandığını söyleyen Ömer Faruk S, "Bu nedenle sabit hatlardan aranmam, bana ulaşılması çok mümkündür. Askeri personel olduğum herkes tarafından bilinebilir. Beni örgüt içinden aramışlarsa art niyetli olarak aramış olabilirler. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da örgütle ilişkisinin bulunmadığını savunduğu müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk S'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.