Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Karar hatalıdır, itiraz edeceğiz

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, mahkemenin açıkladığı karara "Karar hatalıdır" sözleriyle itiraz edeceklerini belirtti.

Abone ol

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından ailenin avukatları ile "Hrant'ın Arkadaşları" adlı grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Hakan Bakırcıoğlu, "Bugün verilen karar, Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki müdahil taraf olarak itiraz edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız" diye konuştu.

"Açığa çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karar"

Bakırcıoğlu, bugün açıklanan kararın hatalar içerdiğini iddia ederek, şunları söyledi: 2012'de de o dönemde İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir karar verilmişti. Bu karar Yargıtay tarafından 2013'te bozulmuştu. Bugün verilen karar da Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki biz müdahil taraf olarak bu karara itiraz edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız. Bu kararın bozulması ve yargılamanın hakkıyla yapılması için sonuna değin bu süreci zorlayacağız. Bu karar bozulacaktır, bu karar hatalı bir karardır, bu karar cinayette sorumluluğu olan ve delillerle açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı şekilde beraatiyle sonuçlanmış bir karardır. Bu karar hatalıdır ve bozulacaktır.

"Cinayet üzerindeki sis perdesi hala dağıtılmamıştır"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, eksik bir karar verildiğini, Dink hakkında bir cinayet ihbarı olduğu hale korumayanlar ile cinayeti işleyecek örgütün üzerine operasyon yapmayanların büyük ölçüde cezasız kaldığını dile getirdi. Hrant Dink'i öldüren mekanizmanın tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmasını talep ettiklerini belirten Danzikyan, "Cezalar verildi, müebbet hapisler var, başka cezalar var ama sanıyorum kararı izleyenler de görmüşlerdir ki Hrant Dink'i öldüren mekanizma tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmadı. Cinayet üzerindeki sis perdesi hala dağıtılmamıştır. İlerideki aşamalarda karanlıkta kalan bölümlerin açıklığa kavuşturulması talebimizi dile getiriyoruz" diye konuştu.

Hrant Dink davasındaki karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre heyet, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yılmazer ayrıca "resmi belgeyi yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay, sanık Akyürek ise "resme belgeyi yok etme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resme belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Verilen cezalar

Heyet, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale'yi "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırdı. Tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile hakkında adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz'ü "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptıran heyet, tutuklu sanık Ercan Gün'e FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Beraat ve dava dosyasının düşürülmesi kararı

Tutuksuz sanıklar eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında "ihmali davranışla öldürme" suçundan beraat, "kamu görevini ihmal" suçundan haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı veren heyet, tutuksuz sanıklar eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün savunmalarının alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.