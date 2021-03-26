Prof. Dr. Orhan Yıldız açıkladı: Toplumun yüzde 50'si bağışıklık kazandı

TÜRKİYE'de salgının başlamasından 1 ay sonra, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışma başlatıldı. Geçen yılın sonuna kadar ameliyat olan ve Covid-19 semptomu bulunmayan bin 67 hastaya test yapıldı ve 55'i pozitif çıktı. Pozitiflik oranı; pik döneminde yüzde 6.5, normal dönemde yüzde 1 oldu. Prof. Dr. Orhan Yıldız, 'Bu çalışmaya göre şu anda toplumun yüzde 50'sinin hastalığı geçirdiğini ve kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz' dedi.

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ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, 5 kişilik ekibi ile geçen yıl Türkiye'de koronavirüs salgınının başlamasından 1 ay sonra, Nisan ayından itibaren hastanede farklı rahatsızlıkları nedeniyle ameliyat olan hastalar üzerinde çalışma başlattı. Hem hastayı hem de ameliyata girecek sağlık personelini korumayı da amaçlayan çalışma kapsamında yıl sonuna kadar bin 67 hastaya PCR testi yapıldı.

Pozitiflik oranı pik döneminde yüzde 6.5, normal dönemde yüzde 1

Covid-19'a bağlı şikayeti olmayan bin 67 hastadan 55'inin koronovirüs testi pozitif çıktı. Yapılan çalışmada hastalığın pik yaptığı dönemlerde ameliyat olan hastaların PCR pozitiflik oranı yüzde 6-6,5 olarak belirlenirken, vaka sayısının daha düşük olduğu normal dönemde ise yüzde 1 olarak saptandı.

"Toplumun yüzde 50'sinin hastalığı geçirdiğini söyleyebiliriz"

Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Hastanemizde ameliyat olacak hastalar taşıyıcı mı yoksa hasta mı belirlemek, ameliyat ekibini de korumak istedik. Önlem amaçlı yaptığımız bu çalışmada hastalardan elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Bin 67 kişide yaptığı değerlendirmede yaş, cinsiyet ve alt hastalıklarını çıkardık, genel analizlerini de yaptık. Gördüğümüz Kayseri ve Türkiye'de pikin yaşandığı dönemde yüzde 6-6,5 oranında PCR pozitif çıktı. Daha sakin dönemde ise yüzde 1'in altındaydı. Buna göre Kayseri ve Türkiye için toplumun yüzde 50'sinin hastalığı geçirdiğini ve kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz" dedi.

"Değerli bir çalışma"

Prof. Dr. Yıldız, yapılan çalışmanın toplumda önemli bir kesimin hastalığı semptomsuz geçirdiğini göstermesi açısından değerli olduğunu anlatarak, şöyle dedi: Virüsün yeni hali çok daha bulaşıcı. Son yaşayacağımız 'pik' çok sarsıcı olabilir. İkinci pik yaşandığında çok zorlanmıştık. Yeni bulaştırıcı mutant çok daha fazla hızlı bulaştığı için hastanelerin üçüncü pikte çok daha fazla zorlanacağını, kapasitesini aşacağını düşünebiliriz. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir.

Sars ve Mers virüsünden çok farklı bir virüs. Biz bilim insanları bunu çok merak ediyorduk; Sars ve Mers gibi bir anda kaybolacak mı diye. Bizi yanıltan bir hastalık oldu.