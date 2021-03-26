Cumhuriyet gazetesi ihale tartışmasının mimarı Enver Aysever'in yazılarına son verdi

Cumhuriyet gazetesi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "18 günde 238 bin liralık ihale verildi" tartışmasıyla gündeme gelen yazar Enver Aysever'in yazılarına son verdi.

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CHP'li belediyelerden 'yazarlık atölyesi' işi ile aldığı ihalelerle son haftalarda gündemden düşmeyen edebiyatçı yazar Enver Aysever'le ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet Vakfı'nda Aysever'le ilgili duyulan rahatsızlıklar tartışılıyordu.

Yazarının akçeli işlerle gündeme gelmesinden rahatsız olan Cumhuriyet yönetimi çıkışın duyurulması için pazartesi gününü bekliyordu.

Medyaradar'ın haberine göre alınan karar sızınca Aykut Küçükkaya, bugün acilen Enver Aysever'i telefonla arayarak ayrılığı bildirdi. Yüz yüze görüşmeye fırsat bulumadan duyurulan ayrılığı Enver Aysever sosyal medya hesabından açıkladı.

Enver Aysever, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile yaptığı görüşmeyle biten Cumhuriyet serüvenini şu ifadelerle paylaştı: "Değerli dostlar; Az önce @cumhuriyetgazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazeteki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim."

İhale skandalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ocak 2021'de yaptığı ihale skandalı ortaya çıkmıştı. 18 günlük 'yazarlık atölyesi' açmak için 238 bin 500 liralık ihaleye çıkıldı. Buraya kadar her şey normalken, ihale şartnamesine "İhaleyi alan firma atölye derslerini gazeteci Enver Aysever'e verdirmek zorunda" anlamında şart konulduğu ortaya çıkmıştı.