Faruk Acar 'AK Parti’nin en zayıf MKYK’sı' dedi Şamil Tayyar verdi veriştirdi

Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, katıldığı televizyon programında AK Parti'nin yeni MKYK'si için "Partiyi güçlendirmek adına bir girişimde bulunacaksanız, bu liste o liste değil. Burada siyaset üretebilecek, etkin ve yetkin olacak beş isim sayamazsınız" dedi. Bu sözler üzerine AK Parti'nin yeni MKYK üyelerinden biri olan Şamil Tayyar, Acar'a ağır sözlerle cevap verdi.

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Son seçimlerde AK Parti kampanya direktörü olarak çalışan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletişim danışmanlığı yapan Faruk Acar, partinin yeni MKYK’si için "Bu son değişiklikten önceki MKYK bütün MKYK’ların en zayıfı olarak değerlendiriyordu. O ekiple birlikte çalıştım, ben de en zayıf MKYK olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu daha da zayıf" dedi.

Habertürk TV'deki Türkiye'nin Nabzı programında konuk olan Faruk Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık altı aydır AK Parti seçmenlerinde şöyle bir hal vardı: Lütfen güzel bir şey çıkaralım, bu kez bu fırsatı değerlendirelim. Fakat bugün, kitabın ortasından söyleyecek olursam, ben güçlü bir seçim kadrosu göremedim. Eğer siyaset üretmeyi tekrar önceleyecek bir biçimde, partiyi güçlendirmek adına bir girişimde bulunacaksanız, bu liste o liste değil. Burada siyaset üretebilecek, etkin ve yetkin olacak beş isim sayamazsınız. Bu son değişiklikten önceki MKYK bütün MKYK’ların en zayıfı olarak değerlendiriyordu. Ben de çalıştım, bizzat AK Parti kampanya direktörü olarak, iletişim ve strateji heyetinin bir parçası, Cumhurbaşkanına danışmanlık yapan biri olarak hakikaten ben de en zayıf MKYK olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu daha da pasif.

Ben 75 ismin yaklaşık 25’ini tanımıyorum. Ama bugün hemen baktırdım CV’lerine, özgeçmişlerine, ne kadar siyasetin içinden geldiklerine baktım, oradan beni heyecanlandıracak isimlere rastlamadım"

Tayyar'ı kızdırdı

Faruk Acar'ın bu sözleri, AK Parti'nin yeni MKYK üyelerinden biri olan Şamil Tayyar'ı kızdırdı. Acar'ı ağır ifadelerle hedef alan Tayyar, Twitter hesabından "Son dönem AK Parti seçim kampanyalarını yürütüyordu. O milyonlar kazanırken biz ağır bedeller ödedik. İstanbul ve Ankara gitti. Haliyle bu kifayetsiz muhterisin bileti kesildi, tahsilattan mahrum kaldı. Kuyruk acısıyla AK Parti’ye saldırıyor. Ağlama, nafile! Eğitimsiz, beceriksiz, fırsatçı, daha ötesi AK Parti düşmanı bu edepsizi Cumhurbaşkanımıza yaklaştıranlar, gerçek kimliğini filtre edenler, umarım şimdi utanıyordur!" diye yazdı.