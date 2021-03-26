BIST 1.385
DOLAR 8,01
EURO 9,46
ALTIN 445,85
HABER /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Sakarya'da hutbeyi dinlerken ağzından ve burnundan kan geldi yere yığıldı

SAKARYA'da cuma namazı için camiye giden vatandaş, hutbe okunduğu esnada yere yığıldı. Ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö.'ye ilk müdahaleyi cemaat yaptı. Hastaneye kaldırılan adamın neden böyle bir durum yaşadığına dair bilgi verilmedi.

Abone ol

Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde cuma vakti yaşandı. Namaz için camiye gelen Ş.Ö, hutbe okunduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.’nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı.

Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı. Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Telefonla randevulaştı! Adana'da sopalarla dövülüp boğazı kesilerek öldürüldü
Siirt İŞKUR Müdürü: İşçi bulamıyoruz, evlerin önünde iki lüks araba var
Esenyurt'ta korkunç olay! Çamaşır asarken pencereden düşen 2 çocuk annesi kadın öldü
114 gün sonra güneş gördü! Covid-19 yoğun bakımından deniz kenarına
Getir'den büyük başarı! Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu
Kocaeli'de yaşandı! İşçiler cenaze namazında eski patronlarına haklarını helal etmedi
Gümüşhane'de sabah büyük gürültüyle uyandı! Hayatının şokunu yaşadı
Samsun'da 3 haftalık hamile eşi araçtan düşünce kahroldu
Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun oldu! Hakan Atilla istifa etmişti
Kız kulesi'nin karşısındaki ağaçların kesilme görüntüleri ortaya çıktı
Yorumlar