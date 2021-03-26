114 gün sonra güneş gördü! Covid-19 yoğun bakımından deniz kenarına

İSPANYA'da 114 gün boyunca yoğun bakımda Covid-19'la savaşan 63 yaşındaki kişi, solunum cihazlarından kurtuldu. Yaşlı adam deniz kenarında gün ışığına çıkarılırken bunun hastalara savaşmak için güç verdiği ifade edildi.

Abone ol

Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri de hiç şüphesiz İspanya. Worldometers’ın verilerine göre ülkede salgın başından bu yana 3.2 milyon vaka ve 74 bin can kaybı kayıtlara geçti.

Sağlık çalışanları virüsle mücadele eden hastaları hayatta tutmak için ellerinden gelen çabayı gösterirken, bugün ülkedeki en uzun süre yoğun bakımda kalan hastalardan birinin gösterdiği gelişme uluslararası basının da dikkatini çekti.

Barcelona’da yaşayan 63 yaşındaki Joan Soler Sendra, Kasım 2020’de iki erkek kardeşiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Kardeşleri süreci evlerinde geçirirken, Sendra yüksek ateş ve solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

114 gün yoğun bakımda savaş!

Hospital del Mar’da tedavi gören Sendra, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlanan hasta, yaklaşık dört ay boyunca yaşam mücadelesi verdi. 114 günün ardından yoğun bakım mücadelesinden zaferle ayrılan Sendra, bu hafta itibarıyla solunum cihazı desteği olmadan nefes alabilmeye başladı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinden sorumlu ikinci isim olan Dr. Andrea Castellvi ve ekibi, Sendra’nın bu gelişiminin ardından önemli bir adım attı. Hastaya ‘deniz ve güneş’ terapisi uygulamaya karar veren ekip, Sendra’yı hasta yatağında da olsa dışarı çıkardı.

Aylar sonra ilk kez deniz kenarına giden ve gün ışığına çıkan Sendra’ya kardeşi Jaume Soler de eşlik etti. Jaume doktorların verdiği karar için, “Bu bizim için büyük bir moral oldu” dedi.

Dr. Castellvi ise yaptığı açıklamada, “Yoğun bakımdaki hastaların dışarı çıkıp ailelerini görmesi, deniz ve güneşin tadını çıkarabilmesi, savaşmaya devam edebilmeleri için güç veriyor. Sendra da adım adım ilerleme gösteriyor” ifadelerini kullandı.