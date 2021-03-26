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Getir'den büyük başarı! Türkiye'nin ikinci Unicorn'u oldu

Sipariş uygulaması Getir'in değeri son aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Yerli girişim Getir böylece Türkiye'nin ikinci Unicorn'u ünvanını aldı.

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Sipariş uygulaması Getir, 2.6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırım alarak Türkiye’nin yeni 'Unicorn'u oldu. Getir kurucusu Nazım Salur tarafından yapılan basın açıklamasına göre Getir, artık bir "Unicorn" oldu. Son yatırım turunda 300 milyon dolar yatırım topladı ve şirketin toplam değerlemesi 2.6 milyar dolara ulaştı. "Bu gelen yatırımdan 25 milyon lirayı saha çalışanlarına bayilerimiz üzerinden dağıtacağız, jest yapacağız" şeklinde konuşan Salur, sermaye artırımından sonra beş ortağın hisse oranının yüzde 60'ın üzerinde kaldığını, yeni kaynağın ise Sequoia Capital ve Tiger başta olmak üzere mevcut ortaklardan geldiğini söyledi.

Şirketin yeni yatırım ile bu yıl içinde Almanya, Fransa ve Hollanda'da faaliyete geçeceğini ifade eden Nazım Salur, Getir'in Brezilya'da da operasyonlara başlamasını istediklerini belirtti. 2015 yılında kurulan Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra'ya açılmış ardından Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başlamıştı.

Unicorn nedir?
Değerlemesi 1 milyar dolar ya da üzeri olan girişimler 'Unicorn' olarak adlandırılıyor.

Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u oyun şirketi Peak Games olmuştu. 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games 1,8 milyar dolar karşılığında ABD'li mobil oyun şirketi Zynga'ya satıldı.

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